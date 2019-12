Peaq PNB S1115 - I3NL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een bijzondere laptop: voorzien van een 15,6 inch scherm. Hij heeft verder een Core M-processor. Die is niet zo heel erg snel. Voordeel is wel dat deze zuinige chip zo weinig warmte afgeeft dat deze laptop geen ventilator heeft. Ook het scherm is erg mooi: mat, Full HD en een prima kijkhoek en kleurweergave. De harde schijf is 500 GB groot en voorzien van extra flashgeheugen waardoor hij vlotter is dan een gewone laptop.