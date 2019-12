Peaq PNB S1414 - I0N1S Grey

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De grijze versie van de PNB S1414 - I0N1S is een goedkope, compacte 14 inch laptop met fraai full hd IPS beeldscherm. Nadeel is dat het interne geheugen 2GB niet uitbreidbaar is, voordeel is dat het ingebouwde 64 GB eMMC geheugen uitgebreid kan worden met een extra harddisk of SSD. Deze laptop heeft 0,5 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte,