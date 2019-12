Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Peaq PNB S1415-I1N1 is gekocht bij MediaMarkt. Het merk Peaq is alleen verkrijgbaar bij die winkelketen. Deze 15,6 inch laptop weegt maar 1,8 kilo en dat is voor dit formaat licht. De Pentium processor is niet zo snel. En door hem te combineren met een harde schijf wordt de laptop nog minder snel. Er is 64 GB flashgeheugen beschikbaar waarmee hij net wat vlotter wordt. Helaas is dit geheugen niet zo snel als een echte SSD.