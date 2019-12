Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Peaq PNB S2415-I3N1 is begin oktober 2017 aangeschaft bij MediaMarkt voor 494 euro. Peaq is het huismerk van MediaMarkt, dus nergens anders leverbaar. De laptop heeft een oudere Core i3 aan boord. Dat is snel genoeg voor algemeen gebruik. Daarnaast heeft hij een 128 GB SSD. Dat maakt dat hij vlot programma's en Windows opstart. Het is zeer praktisch dat Peaq een 1TB (1000GB) grote HDD heeft toegevoegd waardoor u ruimte heeft om veel bestanden mee te nemen. De accuduur is zo'n 4 uur en dat is een tegenvaller. Jammer genoeg ondersteunt de laptop enkel 802.11n wifi en bovendien is deze maar single band. Opslag en geheugen zijn zeer makkelijk te vervangen of uit te breiden zonder de laptop open te maken, voor de wifi-module en accu geldt dit niet (dan moet de laptop open en daarvoor moet je 15 schroeven verwijderen).