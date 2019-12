Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Peaq PNB S2415-I5N1 is begin augustus 2017 aangeschaft bij MediaMarkt. Peaq-laptops zijn enkel te koop bij MediaMarkt. Deze laptop heeft een vlotte i5-processor. Het 8 GB grote geheugen maakt hem ook geschikt voor snel werk. Laat je echter niet teveel leiden door de configuratie. Deze laptop lijkt een 128 GB SSD en 1TB harde schijf te hebben. Die SSD is geen echte SSD maar trager Flash (eMMC) geheugen. U hebt dus veel opslag, maar het is niet zo snel. Het scherm is redelijk. Sommige symbooltoetsen op het keyboard zijn opvallend klein. Het door ons gekochte model is niet helemaal in orde, want het heeft een kromming in het scherm. Voor het vervangen van de accu, de harde schijf en het werkgeheugen moet de behuizing worden opengemaakt. Hiervoor moet je meer dan 10 schroeven verwijderen. De wifi-module en de 'SSD' zijn niet vervangbaar, want die zijn vastgesoldeerd.