Peaq PNB T2011-I0N2

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze kleine laptop van Peaq (het huismerk van de Media Markt) is met 1,1 kilo behoorlijk licht en daardoor eenvoudig mee te nemen. De vormgeving is handig: hij heeft een omklapscherm en is dus ook als tablet te gebruiken. Verder zijn de specificaties helaas minimaal. Hij heeft een zeer trage Intel Atom-processor, een te krappe 2 GB aan werkgeheugen en maar 64 GB aan flashopslag. Houd dus rekening met lange laadtijden bij het gebruik van deze laptop. De accuduur van 7 uur is niet opvallend. We kochten deze laptop voor €320 bij Media Markt, op 19 maart 2018.