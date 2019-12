Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Peaq PNB T2015 - I5N1 is exclusief verkrijgbaar bij MediaMarkt. De laptop is daar begin juni 2016 ingekocht en was toen ook Mega Deal in de folder. Laptop met een draai en kantelbaar scherm met een vlotte processor en een snelle SSD. Daardoor is het een vlotte laptop.