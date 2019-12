Peaq PNB T3013-I2N1 360

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 13-inch laptop van Peaq (het huismerk van de Media Markt) weegt 1,5 kilo en heeft een handig omklapscherm. Je kunt hem daardoor ook als een soort tent neerzetten en als tablet gebruiken, dat is vooral handig bij het geven van een presentatie of het kijken van een film. De Intel Pentium-processor is niet heel snel, waardoor de laptop alleen geschikt is voor eenvoudig gebruik zoals af en toe internetten en tekstverwerken. Wel heeft hij een snelle en relatief ruime 256GB SSD. Zijn accuduur van ongeveer 6,5 uur is niet opvallend. We kochten deze laptop online in op 19 maart bij Media Markt, voor €500.