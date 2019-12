Samsung Ativ Book 2 NP270E5E-K01NL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Het minpunt van deze verder zeer complet model van Samsung is het ontbreken van USB 3.0, wel zijn er drie trage USB 2.0-aansluitingen aangebracht. Een vreemde keuze bij deze relatief luxe laptop. De laptop is relatief licht voor een laptop met een 15,6 inch scherm (2,16 kg) en ook de prestaties van de Core i5-processor zijn prima. Ook heeft Samsung 8 GB werkgeheugne ingebouwd. Een ander pluspunt van dit model. Er is geen losse grafische processor, dus voor games is het geen racemonster. De harde schijf is met een capaciteit van 750 GB erg ruim. Opvallend: de WiFi is beter dan de vaste netwerkaansluiting. Een netwerkkabel werkt maximaal op 100 Mbit, terwijl de WiFi met een goede router tot 300 Mbit komt. Ook is de WiFi geschikt voor zowel 2,4 als 5 GHz netwerken waardoor een dual-band router volledig tot zijn recht komt met deze laptop. Deze laptop heeft 0,2 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,