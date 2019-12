Samsung Ativ Book 5 NP530U4E-K01NL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een stevige Ultrabook met redelijke specificaties. De harde schijf van 500 GB wordt bijgestaan door een speciale SSD die de prestaties verbetert. Helaas maakt dat deze laptop niet zo vlot als een model met een echte SSD. Het scherm is mat, maar heeft een standaard HD-resolutie. Het is ook een net iets groter scherm dan bij de meeste ultrabooks: 14 inch en dat is comfortabeler wanneer je er langer mee werkt. De werktijd op de accu is érg goed.