Samsung Ativ Book 7 NP740U3E-X01NL

Het zustermodel van de goedkopere en lichtere (1,45 vs 1,61 kg) Ativ Book 7 NP730U3E. Dit model heeft een Full HD aanraakscherm, maar dat glimt wel heel erg. Daarnaast is er een AMD Radeon HD 8570 grafische processor toegevoegd, maar de prestaties zijn weliswaar beter dan die van de Intel Core i5-processor maar lang nog niet goed genoeg om moderne games goed te kunnen spelen. De 128 GB SSD zorgt voor een vlotte werking van deze computer, maar hierdoor is er wel relatief weinig opslag. Deze chip is dus eigenlijk overbodig. Dankzij het aanraakscherm en de grafische processor is dit model niet alleen wat duurder maar ook aanmerkelijk duurder dan het zustermodel. De WiFi van dit model is zeer goed. Nadeel is wel dat er wel een VGA-aansluiting aanwezig is, maar dat om die te benutten een speciale verloopkabel nodig is, die Samsung standaard niet meelevert. Deze laptop heeft 0,4 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte,