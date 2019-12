Samsung Ativ Book 8 NP880Z5E-X01NL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een zeer luxe laptop met veel sterke punten: een zeer krachtige quad-core Intel Core i7-processor, een snelle grafische kaart van AMD en veel opslagruimte (1 TB), gecombineerd met een Full HD-aanraakscherm. Nadelen heeft hij helaas ook: de glimmende afwerking van de aanraaklaag is soms erg hinderlijk, het is bijna een spiegel. Helaas is het jammer dat er geen SSD is ingebouwd, want daarmee zou deze laptop optimale prestaties bieden.