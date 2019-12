Samsung Ativ Book 9 Lite NP905S3G Zwart

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Mooi uitgevoerde 13,3 inch laptop in het zwart/blauw. Erg dun en slank en voorzien van een 128 GB SSD. Deze variant heeft geen aanraakscherm, maar een gewoon mat scherm. Dat scherm valt een beetje tegen. Deze laptop heeft een zogenaamde quad-core processor. Dat belooft een hele snelle chip te zijn. Maar dat valt heel erg tegen. Deze processor maakt gebruik van zeer trage AMD-kernen. Ondanks de vier kernen is deze laptop dus traag. De SSD zorgt er echter voor dat hij wel een beetje vlot aanvoelt. Werktijd op de accu is goed en nog beter dan de versie zonder touchscreen. Deze laptop heeft 0,4 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte,