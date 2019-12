Samsung Ativ Book 9 Lite NP910S3G-K01NL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Bijzonder handzame laptop, slechts 1,44 kilo zwaar. De processor is niet heel erg snel maar dat wordt compleet gecompenseerd door de 128 GB SSD, dat is een supersnelle op flash-gebaseerde schijf die net als een harde schijf programma's, besturingssysteem en bestanden bevat. Deze flash schijf is veel sneller en daardoor wordt het complete systeem veel vlotter. Deze laptop heeft niet veel aansluitingen: 2x USB. De HDMI is in net als op veel tablets in een micro-versie aangebracht. De VGA-aansluiting is eveneens in een speciale aansluiting ingebouwd, maar die kabel wordt niet meegeleverd. Wel de kabel om de laptop op een vaste netwerkaansluiting aan te sluiten. Fijne laptop om mee te nemen, vlot voor Internet en Office, maar minder geschikt voor echt zwaar werk. De SSD maakt wel dat er maar weinig ruimte voor bestanden en programma's is: de SSD is 128 GB groot en daaervan is bij aanschaf nog zo'n 68 GB van over. Deze laptop heeft 0,3 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte