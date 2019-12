Samsung Ativ Book 9 Plus NP940X3G-K01NL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Slanke Ultrabook met een uitstekende werktijd en een zeer hoogwaardige afwerking. Het scherm heeft een zeer hoge resolutie van 3200x1800. Maar dat heeft niet alleen voordelen: in de standaard stand wordt alles heel klein. Kiest u voor een hogere stand dan is de werkruimte kleiner maar door de hoge pixeldichtheid is het beeld wel erg mooi. De kleurweergave is anders op de adapter of op de accu. Opletten bij fotografie. Deze laptop heeft 0,3 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte,