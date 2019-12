Samsung Ativ Book 9 Plus Touch NP940X3G-K03NL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Uiterst slanke, lichtgewicht laptop met een gewicht van 1,41 kilo en een zeer mooi 13,3 inch aanraakscherm. Het scherm heeft een zeer hoge resolutie (3200x1800), dat maakt foto's haarscherp. Dat zorgt echter wel voor problemen wanneer je met sommige Windows-toepassingen werkt: de menu's zijn dan te klein. De laptop in Full HD (1920x1080) gebruiken lost dit probleem deels op. Nadeel van deze laptop is het zeer kleine aantal volwaardige aansluitingen. Alleen USB heeft een standaard aansluiting. De vaste netwerkaansluiting is te gebruiken via een (meegeleverde) adapter, voor VGA is een optionele kabel beschikbaar en voor HDMI is een micro-aansluiting net als op sommige tablets aangebracht. De prestaties van deze laptop zijn dankzij de snelle SSD en de Core i7 -processor uitstekend. De werktijd bij rustig gebruik is ruim 6,5 uur: uitstekend. De SSD meet 128 GB en daarb blijft netto 77 GB van over, er is dus niet heel veel ruimte voor extra programma's en bestanden. Deze laptop heeft 0,3 a