Samsung NP355V5C-A05NL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Er staat weliswaar 'quad-core' processor op het label, maar erg snel is deze laptop niet als het om processprestaties gaat. Snel genoeg voor eenvoudige taken, maar in werkelijkheid langzamer dan een Pentium-processor. Een Core i3 is behoorlijk sneller. Aan de andere kant heeft deze laptop goede grafische prestaties, een zeer grote harde schijf 1000 GB (1 TB) voldoende voor veel foto's, video's en muziekbestanden en een ruim werkgeheugen van 8 GB. De werktijd op de accu valt tegen. Wel is het fijn dat Samsung vier USB-aansluitingen heeft aangebracht waarvan er twee van het snelle USB 3.0-type zijn. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,