Samsung NP370R5E-A02NL

Een 15,6 inch laptop die 1,95 kilo weegt. Dat is erg licht voor een laptop met dit schermformaat. Wel ontbreekt een dvd-station. De WiFi van dit model is erg goed: snel en geschikt voor zowel 2,5 als 5 GHz draadloze netwerken. De prestaties van de Core i5-processor maken het een prima werknotebook. Verder heeft deze laptop weinig franjes. Noemenswaardig is nog wel het matte scherm. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,