Sony Vaio SVE-14A2V1E/B

Compacte laptop (14 inch) met een relatief hoog gewicht 2,23 kg. Rond dit zelfde gewicht zijn er ook grotere laptops te koop. Voordeel van het kleinere scherm is dat hij dus wat makkelijk mee te nemen is. De harde schijf is met 750 GB relatief groot. Deze laptop heeft 0,2 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwalitet van het toetsenbord, matige kwaliteit van het scherm,