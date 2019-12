Sony Vaio SVE-14A3V1E

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een bijzondere laptop. Want hoewel het scherm kleiner (14 inch) is en de laptop dus compacter dan een 'standaard' 15,6 inch laptop weegt hij net zo veel of zelfs meer dan sommige 15,6 inch laptops. De Core i5-processor biedt prima prestaties, helaas vallen de prestaties van de AMD Radeon grafische processor tegen. Wilt u een laptop om te gamen dan is een klasse zwaarder aan te bevelen. De harde schijf is met een capaciteit van 750 GB zeer ruim. Opvallend is de diepe aanslag van het keyboard van deze laptop. Deze laptop heeft 0,2 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,