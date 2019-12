Sony Vaio SVE-1513C1E

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een bijzonder ontworpen laptop in de kleurstelling zwart/wit. Interessant is de keuze voor een relatief trage processor in combinatie met een wat snellere grafische kaart. Maar helaas is de grafische techniek net niet snel genoeg om echt goede prestaties te bieden en de laptop voor de modernste games geschikt te maken. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,