Sony Vaio SVE-1513V1E

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

15,6 inch laptop met een iets ander uiterlijk dan gewoonlijk. De grijze kleur geeft hem een wat zakelijke indruk. Het gewicht is met 2,45 kg gemiddeld voor een 15,6 inch laptop, de harde schijf is wat groter met een capaciteit van 750 GB. De prestaties zijn prima dankzij de combinatie van een Intel Core i5 en een redelijk vlotte AMD Radeon-videokaart. Dat betekent dat je hier ook moderne games mee zou kunnen spelen. Niet met alle details, maar het kán wel. De werktijd op de accu valt erg tegen: nog geen drie uur in het meest gunstige geval, amper anderhalf uur als de laptop hard moet werken. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,