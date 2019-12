Sony Vaio SVE-1713Y1EB

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Forse laptop met al wat oudere techniek. Een krachtige quad-core Intel Core i7-processor, en een AMD Radeon HD 7650M. Die laatste is niet heel erg snel en onvoldoende voor als je echt wil gaan gamen. Het Full HD 17,3 inch scherm biedt veel werkruimte maar is zeker niet de beste die we ooit gezien hebben. Prettig dat er een 1 TB harde schijf is ingebouwd.