Sony Vaio SVF-1521A2EW

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Het nadeel van deze laptop is de processor. Die is erg traag. Verder heeft deze Sony wel alle voorzieningen die je van een 15,6 inch laptop verwacht. Maar de trage chip zorgt er voor dat alles wat een beetje moeite kost stroperig verloopt. Beter investeren in een wat krachtiger model. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,