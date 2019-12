Sony Vaio SVF-1521A6EW

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Instaplaptop met net redelijke prestaties. Bijzonder is de ingebouwde NFC-lezer waarmee bijvoorbeeld makkelijk een draadloze bluetooth-koppeling opgezet kan worden met een smartphone of draadloze speaker. De prestaties zijn niet bijzonder. Slechte werktijd op de accu: nog geen drie uur als we de laptop licht belasten.