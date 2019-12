Sony Vaio SVF-1521Q4E

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Redelijk complete laptop, met een relatief trage Pentium processor. Het werkgeheugen van 6 GB is groot in vergelijk met veel andere laptops in deze klasse. Maar veel voordeel heeft u daar niet van, deze processor is eigenlijk te traag voor heel intensief gebruik. Aan de andere kant: alle beetjes helpen. Veel opvallende punten heeft deze zwarte laptop verder niet: de 500 GB harde schijf volstaat. Het scherm is geen topper: de kijkhoek valt tegen. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,