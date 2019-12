Sony Vaio SVF-1521V1EB

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze VAIO Fit van Sony is een relatief snele laptop met een redelijk krachtige Core i5-processor en Nvidia grafische kaart. Daardoor is deze laptop ook geschikt om mee te gamen. Bijzonder is de ingebouwde NFC waarmee het ook mogelijk is om een makkelijke draadloze koppeling te maken met andere apparaten met NFC. De harde schijf is met een capaciteit van 1 TB (1000 GB) meer dan in orde. Deze laptop heeft een standaard 15,6 inch scherm met 1366x768 resolutie, terwijl in deze klasse steeds vaker een touchscreen of een hogere resolutie beschikbaar is. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,