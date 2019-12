Sony Vaio SVF-15A1M2ES

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Luxe uitgevoerde laptop, met een aanraakscherm en bijzondere hardware. Het scherm biedt een Full HD-resolutie, maar de kijkhoek valt wel tegen. Het systeem is verder voorzien van een toetsenbord met achtergrondverlichting, maar de lichte kleur van de toetsen maakt ze wat minder makkelijk afleesbaar. Bijzonder is de harde schijf: een SSHD een 750 GB en 8 GB SSD cache in een. Daardoor dus goede schijfprestaties. De ventilator is niet luidruchtiger dan anderen, maar slaat relatief snel aan.