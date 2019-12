Sony Vaio SVP-1121D4E

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Vederlichte laptop! Nog geen 800 gram zwaar. Interessant alternatief voor een tablet, zeer functioneel vanwege het toetsenbord, helaas geen touchscreen. De Pentium processor is niet zo snel, maar dat wordt gecompenseerd door de SSD. Werkt lang op de accu: bijna 7 uur bij rustig werk. Het scherm is vrij goed, maar heeft wel last van wat lichtranden rond de zijkanten. De voedingsadapter heeft een USB-aansluiting waarmee je bijvoorbeeld een telefoon kunt laden. Er wordt een mini router meegeleverd die op die jesb-aansluiting aangesloten kan worden. Deze laptop heeft 0,5 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte, matige kwalitet van het toetsenbord,