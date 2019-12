Sony Vaio SVP-1321N2EB

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Sony VAIO Pro 13,3 inch is heel bijzonder: hij weegt namelijk maar 1,06 kilo! Hij presteert erg goed, dankzij de SSD. Nadeel is echter wel dat deze slechts een capaciteit heeft van 128 GB, waarvan de helft netto maar beschikbaa ris voor programma's. De laptop voelt wel een beetje fragiel aan. In de doos wordt naast de laptop ook een mini router meegeleverd die gevoed kan worden op de USB-aansluiting van de voedingsadapter. Dat compenseert het ontbreken van een vaste netwerkaansluiting. De Core i3-processor presteert redelijk. Deze laptop heeft 0,3 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte,