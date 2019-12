Sony Vaio SVT-1121B2EW

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Zeer slanke tablet met een (voor een volledige Windows-tablet) laag gewicht (0,77 kg) en net als de Surface van Microsoft een ingebouwde standaard. Inclusief een prima Full HD-standaard en een digitale pen, inclusief houder zodat je de pen makkelijk mee kan nemen. Deze VAIO tablet wordt geleverd inclusief een draadloos keyboard, dat opgeladen kan worden door op de tablet te leggen. Het voornaamste nadeel van dit model is de Pentium-processor, die is niet snel en ongeveer net zo snel als de nieuwste Intel quad-core Atom-processors die in veel goedkopere modellen wordt ingebouwd. De accuduur valt ook tegen. De voeding heeft een usb-aansluiting voor het opladen van bijvoorbeeld een smartphone Deze laptop heeft 0,4 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte, matige kwalitet van het toetsenbord,