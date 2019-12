TerraQue TSU Terra W650RB

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop was een jaar of drie geleden misschien nog interessant, maar tegenwoordig een stuk minder. Met een gewicht van 2,5 kilo is hij erg zwaar voor een laptop met dit formaat. De zesde generatie quad-core i7-processor is vlot voor een goedkope laptop, maar haalt het niet bij een moderne Core i5. Ook de verouderde Geforce 940M grafische chip haalt het niet bij moderne varianten. Het 15-inch scherm heeft een lage resolutie van 1366 bij 768 pixels en is daarmee niet erg scherp. De opslag is wel ruim: een 256 GB ssd en een 500 GB harde schijf. We hebben deze laptop voor €700 gekocht bij BCC.nl.