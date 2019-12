Toshiba Satellite C50-A-19U

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Core i3-processor maakt deze laptop snel genoeg voor standaard gebruik, maar een echte hardloper is het niet. 4 GB geheugen en een 500 GB harde schijf maken hem compleet genoeg, maar erg luxe is deze laptop niet. Dat is te zien aan de eenvoudige afwerking en het niet zo heel erg goede scherm. Deze laptop heeft 0,2 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwalitet van het toetsenbord, matige kwaliteit van het scherm,