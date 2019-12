Toshiba Satellite C50-B-118

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een 15,6 inch laptop met een relatief laag gewicht: 2 kilo. Dat komt mede omdat Toshiba een dvd-brander niet heeft ingebouwd. De processor van dit systeem is een relatief oude Core i3, iets minder snel vooral op grafisch vlak dan de modellen die met een 4 in de productnaam beginnen. De prestaties zijn redelijk, maar een racemonster is het niet. Ook de voorzieningen zijn voldoende, maar ook hier weinig bijzonderheden op deze verder wat saaie laptop. Deze laptop heeft 0,3 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwalitet van het toetsenbord, matige kwaliteit van het scherm,