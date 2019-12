Toshiba Satellite C50-B-14N

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Net geen 2 kilo weegt deze laptop met Intel Pentium-processor. Hij heeft een 15,6 inch scherm en dan is een gewicht van 2 kilo best licht. Heel snel is hij niet en de 8 GB geheugen is een mooie extra, maar voor deze niet zo snelle chip eigenlijk een beetje overbodig. Pluspunt is wel de grote harde schijf van 1 TB. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,