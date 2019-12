Toshiba Satellite C50D-A-133

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Zeer trage laptop. De AMD E-2100 processor is heel erg langzaam en dat maakt deze laptop voor de meeste toepassingen te traag. De behuizing is gemaakt van eenvoudig zwart plastic. De harde schijf met een capaciteit van 500 GB is wellicht nog het belangrijkste pluspunt. Deze laptop heeft 0,3 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwalitet van het toetsenbord, matige kwaliteit van het scherm,