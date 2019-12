Toshiba Satellite C50D-A-13U

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De AMD A4-5000 processor heeft een naam die klinkt als een krachtpatser. In de praktijk vallen de prestaties tegen. De chip is niet erg snel en dat maakt deze laptop eigenlijk alleen geschikt voor simpel werk. Gebruik je zwaardere software dan loont de investering in een laptop met een krachtigere processor aan boord. Het werkgeheugen van 8 GB is mooi meegenomen, maar een beetje overbodig voor een laptop met een processor van dit kaliber. Pluspunt is de 750 GB grote harde schijf. De niet zo snelle processor zorgt wel voor een vrij goede werktijd op de accu: 5 uur bij rustig gebruik. Deze laptop heeft 0,4 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwalitet van het toetsenbord, matige kwaliteit van het scherm,