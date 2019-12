Toshiba Satellite C70-B-31M

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een eenvoudige laptop met een 17,3 inch scherm. Lekker groot en vooral geschikt als je de laptop niet te vaak mee hoeft te nemen. De processor is een Intel Core i3. Dat is geen racemonster, maar voldoende snel voor het meeste werk. Daarnaast beschikt hij over een 500 GB harde schijf - voldoende.