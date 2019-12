Toshiba Satellite C855D-12K

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Hij ziet er leuk uit met het witte uiterlijk. De schijfruimte is in orde: 500 GB en ook het werkgeheugne is met 4 GB in orde. Het nadeel is de processor. Deze AMD E1-1200 is heel, heel erg langzaam. Waarschijnlijk trager dan je oude computer. Er zijn prima alternatieven in deze prijsklasse. Daarom links laten liggen. De netwerkaansluitingen zijn erg traag. Deze laptop heeft 0,6 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwalitet van het toetsenbord, matige kwaliteit van het scherm,