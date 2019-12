Toshiba Satellite C870D-116

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Zeer trage laptop, grote kans dat je huidige computer sneller is. Eenvoudige goedkoop aanvoelende behuizing. Weinig aansluitingen: geen USB 3.0 en geen HDMI. Het grote 17,3 inch scherm is lekker ruim, maar door de trage processor is deze laptop eigenlijk alleen geschikt voor mailen en simpel internet. Deze laptop heeft 0,5 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwalitet van het toetsenbord, matige kwaliteit van het scherm,