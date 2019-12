Toshiba Satellite C870D-11M

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een grote laptop met een wel heel erg trage processor van het merk AMD aan boord. De witte kleur, het 15,6 inch scherm en de 320 GB zijn prima voor een instapmodel. Maar de processor is het minpunt van dit model. Mogelijk is je huidige computer sneller. Daarom zouden we een krachtigere laptop adviseren. Deze laptop heeft 0,3 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,