Toshiba Satellite C875-15G

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Laptop met op het eerste oog interessante specificaties. De Core i5 zorgt voor voldoende kracht, maar de AMD Radeon HD7610M biedt eigenlijk geen voordelen. Het scherm is 17,3 inch groot en biedt 1600x900 pixels, dat is net iets meer dan bij veel standaard laptops, maar gewoon voor deze grootte. Het werkgeheugen is lekker groot met 8 GB en ook de hardes schijf is met 640 GB net iets meer dan gemiddeld. Het belangrijkste voordeel van deze laptop is het lage gewicht van 2,59 kilo. Nauwelijks zwaarder dan een 15-inch laptop. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,