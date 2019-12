Toshiba Satellite CL10-B-100

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Lichte mini laptop (1,1 kilo). De processor is niet zo snel en ook is er maar 2 GB werkgeheugen ingebouwd. Niet geschikt voor het zware werk dus. De schijf is slechts 32 GB groot, daarvan is minder dan de helft maar netto beschikbaar. Een geheugenstick of kaartje voor extra opslag is dus onmisbaar. Deze laptop heeft 1 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte, matige kwalitet van het toetsenbord, matige kwaliteit van het scherm,