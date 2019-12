Toshiba Satellite L50-B-15U

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een laptop die aanmerkelijk beter scoort dan veel andere laptops op het vlak van het scherm en het geluid. De Skullcandy speakers van dit model klinken aanmerkelijk beter dan we van veel laptops gewend zijn. Maar échte liefhebbers zullen er nog wel op aan te merken hebben. Het scherm is ook goed en heeft een Full HD-resolutie en biedt prima kleuren en kijkhoek. De Core i5 is vlot en er is veel opslag aan boord. Dat laatste zou wat sneller kunnen zijn en ook de AMD Radeon-videokaart is voor wie echt wil gamen te langzaam.