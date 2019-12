Toshiba Satellite L50-B-18H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Laptop in een opvallende witte kleur. De specificaties zijn best goed: een Core i5-processor in combinatie met een 500 GB harde schijf. Jammer genoeg is die laatste geen vlottere SSHD. Pluspunt is de WiFi die de nieuwste 802.11ac-standaard ondersteunt. Ook houdt deze laptop het lang vol op een accu: ruim 6,5 uur als je het rustig aan doet. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,