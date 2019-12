Toshiba Satellite L50-B-1TX

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Ondanks de Core i3-processor is dit een hele vlotte laptop.Dat komt omdat er een SSD is ingebouwd. Die is veel sneller dan een harde schijf, de capaciteit van 128 GB houdt niet over. Maar dit onderdeel zorgt er voor dat deze laptop veel sneller is dan laptops voorzien van een sneller klinkende processor. Het gewicht van deze laptop zit zo rond de 2 kilo en dat is licht voor een laptop met een 15,6 inch scherm Deze laptop heeft 0,5 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte, matige kwalitet van het toetsenbord, matige kwaliteit van het scherm,