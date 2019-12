Toshiba Satellite L50-B-1U3

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een laptop met een opvallend punt: dat is niet zozeer de buitenkant of de toch relatief vlotte Core i5-processor. Dat is de SSD van 256 GB. Die zorgt dat dit in de praktijk een hele snelle, prettige laptop is. Sneller dan andere laptops met op het oog betere specificaties maar geen SSD. Het scherm is een standaard 15,6 inch scherm met 1366x768-resolutie en tegenvallende kijkhoek. Deze laptop heeft 0,2 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwalitet van het toetsenbord, matige kwaliteit van het scherm,