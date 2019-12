Toshiba Satellite L50-B-1WC

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een erg vlotte laptop, dat komt niet alleen door de Core i5-processor maar vooral door de SSD. Deze is weliswaar maar 128 GB groot - waardoor er maar weinig ruimte overblijft voor je programma's en bestanden - maar zorgt er wel voor dat hij heel erg snel is. Daarnaast heeft dit model 802.11ac aan boord, waardoor het de draadloze netwerkverbinding snelle is in combinatie met een geschikte router. Deze laptop heeft 0,6 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte, matige kwalitet van het toetsenbord, matige kwaliteit van het scherm,