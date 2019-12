Toshiba Satellite L50-B-212

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Hij is niet groot, maar hij maakt de laptop wel heel snel. Het is de 128 GB grote SSD. Ondanks de redelijk presterende Core i3-processor maakt deze schijf deze laptop een bommetje. Ander pluspunt is de zeer lange accuwerktijd. Deze laptop heeft 0,2 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte, matige kwaliteit van het scherm,