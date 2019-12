Toshiba Satellite L50-B-2FM

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Core i5-5200U is gloednieuw, die Toshiba in deze laptop heeft toegepast. Deze is een stuk sneller dan de chips van de vorige generatie. De harde schijf maakt hem minder vlot. Verder biedt dit model onder andere een 15,6 inch scherm met standaard 1366x768-resolutie.